CM/Futsal recebe o Foz pelo Paranaense

Nesta quinta-feira (17) tem clássico paranaense na Arena UTFPR (Belin Carolo). O Campo Mourão Futsal recebe às 19h30 o Foz Cataratas, em duelo decisivo da competição estadual. Terceiro lugar na classificação do grupo A com 17 pontos, mas com um jogo a menos, o Carneirão tenta encostar no segundo colocado, o Foz, que tem 23 pontos e um jogo a mais.

O ala Kadu, lesionado, e Lion, de saída, são as baixas para o confronto. Lé e Douglinhas, se recuperando de cirurgia, também seguem de fora. Os ingressos estão à venda no site do Campo Mourão Futsal e na Marujo Sports.