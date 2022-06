CM/Futsal recebe Carlos Barbosa neste domingo na Arena UTFPR

Com promoção de ingressos, que custarão apenas R$ 15,00 a arquibancada, o Campo Mourão Futsal recebe neste domingo (05), às 11h da manhã, na Arena UTFPR (Belin Carolo), a ACBF de Carlos Barbosa (RS), para mais um grande confronto da Liga Nacional de Futsal. Será apenas a segunda vez na história que as equipes se enfrentam, a primeira foi em 2019 na estreia de Campo Mourão na Liga Nacional, em jogo realizado no Rio Grande do Sul.

Vindo de importante vitória sobre o Marechal por 5 a 3, e buscando ascensão, o Carneirão quer voltar a vencer para continuar subindo na tabela. Campo Mourão, por enquanto, é o 18º colocado com 08 pontos, fora da zona de classificação apenas pelo saldo de gols, com a mesma pontuação do 16º e 17º colocados. Já Carlos Barbosa é o vice-líder com 20 pontos.

ENTRE A SAI

Sem poder contar com o elenco completo há várias rodadas, o técnico Giba vive a expectativa dos retornos do goleiro Ângelo e do fixo Caio Barros, que se recuperaram de lesão. Quem ainda deve ficar de fora é o ala Leandro Caires, em recuperação no departamento médico. O ala/fixo Silva, que fez boa estreia na rodada passada, é outro desfalque certo, por conta do recebimento de cartão vermelho equivocado por parte da arbitragem contra Marechal.

INGRESSOS À VENDA

Os ingressos podem ser adquiridos no site do Campo Mourão Futsal acessando o link: https://campomouraofutsal.com.br/ ou na plataforma da Tickey, parceira do clube na comercialização de ingressos pelo endereço: https://tickey.com.br/.