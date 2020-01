CM/Futsal realiza seletiva e premia melhores com bolsas universitárias

Está chegando a hora das seletivas do Campo Mourão Futsal. A garotada interessada em se tornar atleta da modalidade de futsal pode ir se preparando. Vem aí, pelo terceiro ano consecutivo, a tradicional seletiva do carneiro tricolor, cujo objetivo é revelar jovens talentos com capacidade para vestir a camisa do clube e bem representar a cidade e região em competições oficiais. Os selecionados terão a oportunidade de atuar nas categorias de base de um time tradicional, que representa o Paraná na Liga Nacional de Futsal.

No próximo dia 25 de janeiro (sábado) acontece a seletiva das categorias sub-17 e sub-20, com início às 08h00 no ginásio de esportes Belin Carolo (Arena UTFPR) em Campo Mourão (Centro-Oeste do Paraná). Para participar basta acessar o site campomouraofutsal.com.br baixar a ficha de inscrição e o termo de responsabilidade, preencher, escanear e enviar para o e-mail: [email protected] até o dia 24 de janeiro às 18h00, e boa sorte! Já os garotos do sub-13 e sub-15 serão avaliados no mês de fevereiro, em a data ainda a ser divulgada.

PRÊMIO PARA OS MELHORES

Os dois melhores avalizados pela comissão técnica do Campo Mourão Futsal, que integrarem a equipe sub-20 e forem ingressar na faculdade, ganharão bolsa integral do Centro Universitário Integrado, exceto para os cursos de medicina, medicina veterinária e agronomia.

Jovens atletas de todo Estado do Paraná e do Brasil podem e devem participar. Basta se inscrever e não esquecer de levar a carteira de identidade no dia da seletiva. Lembrando que a ACMF (Associação Campo Mourão Futsal) não se responsabiliza com eventuais despesas.