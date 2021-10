CM/Futsal pronto para decisão contra o Atlântico nas oitavas da LNF

Com promessa de bom público, o Campo Mourão Futsal recebe neste sábado (30), às 11h00 da manhã na Arena UTFR (Belin Carolo), o Atlântico Erechim, para o segundo jogo das oitavas de final da Liga Nacional.

O carneiro tricolor terá a difícil missão de reverter a vantagem do adversário, que venceu por 4 a 1 o primeiro confronto realizado na semana passada no Rio Grande do Sul.

Contudo, como não há saldo de gols, basta ao time mourãoense sair vitorioso por qualquer placar no tempo normal, para jogar pelo empate na prorrogação. Já ao Atlântico cabe segurar o resultado de empate antes do tempo extra, para ficar com a vaga.

FORÇA MÁXIMA

Considerados como dúvidas para a decisão, o pivô Caio Júnior, artilheiro da equipe na temporada, e o ala Tom, que voltaram de Erechim lesionados, devem ser liberados para o jogo, depois de uma última avaliação horas antes da partida. Condição atribuída ao importante trabalho realizado pelo departamento médico do clube, comandado pelo fisioterapeuta Lucas Vargas.

TORCIDA PRESENTE

Depois de quase dois anos longe por conta da pandemia, a Torcida Jovem, a mais fiel e apaixonada do Paraná, estará presente na arquibancada empurrando o carneirão. “Estamos preparando uma grande festa, pois sabemos da importância do torcedor apoiando do início ao fim e é o que vamos fazer. Estamos com muita saudade dessa festa, que só nós sabemos fazer. Nunca foi fácil vencer aqui com o nosso apoio. Acreditamos muito nessa classificação”, afirma Renan Englertt, membro da Torcida Jovem.

Mas, é importante lembrar que para ter acesso ao ginásio o torcedor precisa ter o ciclo completo de vacinação ou teste antígeno com 48 horas de antecedência.

CONVITES À VENDA

Os ingressos antecipados podem ser adquiridos nos Supermercados Bom dia, nas Lojas de Campo Mourão, Engenheiro Beltrão e Peabiru ao preço de R$ 25,00 ou na portaria do ginásio na manhã de sábado.