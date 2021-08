CM/Futsal perde para o Francisco Beltrão pelo Campeonato Paranaense

Um primeiro tempo em que o zero não saiu do placar e uma segunda etapa de melhor efetividade do Marreco, cujo resultado foi positivo para equipe da casa, que venceu por 4 a 1, imprimindo uma dura derrota para cima do Campo Mourão Futsal. Assim foi o confronto deste domingo (15), entre o carneiro tricolor e o time do Sudoeste do Paraná, pelo Paranaense Série Ouro.

Melhor para os beltronenses, que deixaram a vice-lanterna da competição, empurrando o Toledo para a penúltima posição. Campo Mourão segue em sétimo lugar e agora terá três jogos seguidos em casa, o primeiro na próxima sexta-feira, dia 20, contra o Siqueira Campos. Depois recebe o Cascavel, dia 23, e fecha a primeira fase contra o Coronel Vivida, dia 27 de agosto.