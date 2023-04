CM/Futsal perde para o Dois Vizinhos pelo Paranaense

Mesmo jogando em casa, na Arena UTFPR (Belin Carolo), a equipe do Campo Mourão Futsal foi derrotada pelo Dois Vizinhos na noite desta terça-feira, 11, por 3 a 1. A partida foi válida pelo Campeonato Paranaense – Chave Ouro

A equipe visitante abriu o placar nos segundos finais da primeira etapa, em jogada de contra-ataque. No segundo tempo, depois de muitas tentativas, Tom empatou em jogada de linha-gol, quando faltavam dois minutos para o fim.

Mas, o Dois Vizinhos reagiu com dois gols no minuto final da partida, fazendo 3 a 1, explorando o ataque mourãoense com o linha-gol dos mourãoenses. “Não tivemos maturidade para manter o empate. Foi um jogo muito difícil e agora temos que dar sequência no trabalho. Temos que sentir essa derrota, porque vínhamos num momento muito bom”, disse o fixo Lé, um dos mais experientes do elenco.

Com a derrota Campo Mourão permanece, momentaneamente, na segunda colocação do grupo, com 6 pontos.

PRÓXIMOS JOGOS

Campo Mourão terá agora uma sequência de três jogos fora de casa por três competições diferentes. No sábado, 15, estreia na Copa do Brasil contra o Joinville/SC, fazendo o primeiro de dois confrontos na casa do adversário. Na terça-feira, 18, novamente pelo estadual, o duelo será com o Chopinzinho, adversário direto pelas primeiras posições do grupo A. Já no dia 23, pela Liga Nacional, o Carneirão vai até Uberlândia, em Minas Gerais, onde enfrenta o Praia Clube, tentando a segunda vitória na competição.