CM/Futsal perde em Paranaguá e fica com o vice da Copa Paraná

Apesar do maior volume de jogo em grande parte do confronto, o Campo Mourão Futsal não conseguiu tirar a vantagem de 2 a 0 construída pelo Pato no início do primeiro tempo, e ficou com o vice-campeonato da Copa Paraná. A decisão foi realizada na noite desta quinta-feira, 08, em Paranaguá.

O Carneirão pressionou do início ao fim, fez do goleiro adversário o melhor em quadra, mas não foi feliz nas finalizações, terminando a partida com a desvantagem de dois gols, que deram o título ao time do Sudoeste do Paraná.

Foi a última apresentação mourãoense neste ano, encerrando a temporada para a equipe, que agora foca na construção do elenco e planejamento para 2023.