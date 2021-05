CM/Futsal perde em casa e segue em sétimo no Campeonato Paranaense

O Campo Mourão Futsal sofreu mais uma derrota na noite desta quarta-feira (19) pelo Paranaense Chave Ouro. O time mourãoense foi superado, em casa, pelo placar de 1 a 0 para a boa equipe do Operário, de Laranjeiras dos Sul.

Foi a terceira derrota seguida do carneiro tricolor na competição estadual, que segue com 09 pontos em oito jogos disputados. Restam ainda 7 jogos na primeira fase da competição.

No sábado (22) o time mourãoense enfrenta o Pato Futsal (Sudoeste do Estado), em jogo válido pela segunda rodada da Liga Nacional. Está programado para às 11h00 e terá transmissão pela LNFTv (por streaming), no site da TVNSports.