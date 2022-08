CM/Futsal perde em casa e cai para 5º no Paranaense

Mesmo jogando em casa, Campo Mourão perdeu pelo placar de 3 a 2 para o Dois Vizinhos, na noite dessa quinta-feira, 11, pelo Campeonato Paranaense de Futsal.

A derrota tirou o time do G4. Com 24 pontos, a equipe mourãoense caiu para o quinto lugar, com a mesma pontuação do Pato Branco e do Dois Vizinhos.

O Carneirão volta a jogar pelo estadual no dia 24, contra o Laranjeiras do Sul, na casa do adversário. Mas enquanto isso o time não terá folga das quadras. este domingo, às 11h, recebe o Assoeva/RS, pela Liga Nacional.