CM/Futsal movimenta modalidade com programa Bola em Jogo

Lançado há dois meses o programa Bola em Jogo está bombando nas redes sociais, no mundo da “bola pesada”. Inovador o projeto iniciou com o objetivo de movimentar a modalidade do futsal neste momento de pandemia, caracterizado pela total paralisação das atividades. A realização do programa contribuiu para exposição dos patrocinadores e parceiros do Campo Mourão Futsal, responsáveis pelo aporte financeiro na manutenção da equipe.

Dinâmico e contemporâneo, o Bola em Jogo traz a cada edição a participação de atletas, profissionais, dirigentes e personalidades da modalidade falando tudo que envolve o mundo do futsal.

Neste sábado (04) o programa traz uma entrevista exclusiva com o eterno capitão da seleção brasileira de futsal, o ala Vinícius, ou simplesmente, Capita. Bi-Campeão Mundial com a amarelinha ele levantou o troféu nos títulos de 2008 e 2012, defendeu a seleção por 15 anos, jogou 11 anos fora do país, sendo dez na Espanha, e conquistou entre outros títulos 05 Ligas no Brasil e 04 em território espanhol. Vini fala sobre carreira, lesões, atualização do futsal, títulos, aposentadoria e muito mais.

No estúdio presença do ala Luiz Fernando, uma das maiores revelações do Campo Mourão Futsal nos últimos anos e a participação de atletas e dirigentes de várias equipes do Paraná e do Brasil, além do quadro Por Onde Anda Você, que lembrará de um antigo conhecido do torcedor mourãoense, um cearense que fez história defendendo clubes do Paraná.

Fique ligado o Bola em Jogo é neste sábado (04) às 14h00 no Facebook do Campo Mourão Futsal. Uma parceria da Integrado Carneiro TV, AK Filmes e Rádio Musical FM 100,9.