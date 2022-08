CM/Futsal goleia o Guaíra e abre vantagem no playoff da Copa Paraná

Em ritmo de treino, o Campo Mourão Futsal não teve dificuldade para golear o Guaíra (Oeste do Paraná), por 6 a 0 na noite desta terça-feira (16), no primeiro de dois jogos da segunda fase da Copa Paraná, realizado na tríplice fronteira com o Mato Grosso do Sul e o Paraguai.

Definido na primeira etapa, Tom (2), Malcom, Leandro Caires e Silva (2) marcaram para a equipe mourãoense antes do intervalo. Na segunda etapa Campo Mourão apenas administrou a vantagem, fechando o placar em 6 a 0. O confronto da volta que definirá o classificado para a fase seguinte está marcado para o dia 11 de setembro, em Campo Mourão, na Arena UTFPR.

DECISÃO PELA LNF

No sábado (20), o Carneirão vai até Santa Catarina enfrentar o Blumenau pela última rodada da primeira fase da Liga Nacional. Um duelo que pode garantir a classificação da tricolor mourãoense à próxima fase, em caso de vitória sobre os catarinenses. Campo Mourão precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados para conquistar uma das 16 vagas nos playoffs da competição.