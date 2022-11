CM/Futsal goleia Laranjeiras do Sul e vai à final da Copa Paraná

Com uma goleada por 6 a 1 para cima do Operário de Laranjeiras do Sul (Centro-Sul do Paraná), o Campo Mourão Futsal garantiu vaga na final da Copa Paraná na noite desta quarta-feira, 23, em jogo realizado na Arena UTFPR, em Campo Mourão. Caio Barros (2), Silva, Douglinhas, Bruninho e Renato marcaram para o Carneirão, que não deu chances ao Operário abrindo 3 a 0 logo na primeira etapa.

O adversário da final será definido nesta sexta-feira, 24, quando o Pato Branco recebe o Santa Helena. Na primeira partida, vitória santa-helenense por 5 a 2.

Esta será a sexta final do Campo Mourão Futsal em sete anos, desde 2016, quando houve a reestruturação da equipe, capitaneada pela atual diretoria. Foram duas finais de Liga Paraná, com o título de 2020, uma final de Chave Prata, uma de Jogo Abertos do Paraná, uma de Série Ouro, e agora uma da Copa Paraná.