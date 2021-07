CM/Futsal goleia Brasília e reassume liderança de grupo na Liga Nacional

Em partida isolada da Liga Nacional, o Campo Mourão Futsal superou o Brasília (DF) na manhã deste domingo (25), pelo placar de 5 a 1, na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão (Centro-Oeste do Paraná).

Com o resultado o carneiro tricolor foi a 19 pontos e assumiu momentaneamente a liderança do grupo C, que tem ainda o Foz Cataratas e Tubarão com o mesmo número de pontos, mas com menor saldo de gols.

O JOGO – Artilheiro mourãoense na temporada, o pivô Caio Jr abriu a contagem no início da primeira etapa e voltou a marcar ainda no tempo inicial, abrindo 2 a 0 para Campo Mourão.

Na metade da etapa final foi a vez do ala/pivô Tom marcar e abrir 3 a 0 no placar. Há seis minutos do fim, Nino anotou o único do Brasília em jogada de linha gol. Não demorou e Fabinho ampliou para 4 a 1, em belo gol, num giro de primeira que acertou o ângulo do goleiro adversário. Caio Barros fez o quinto gol mourãoense, roubando a bola do linha gol.

Na quarta-feira (28), novamente pela Liga Nacional, Campo Mourão recebe o Pato Futsal às 19h00 na Arena UTFPR, com transmissão pela LNFTv.