CM/Futsal engata a segunda vitória seguida na LNF e entra na briga pelos playoffs

O Campo Mourão Futsal voltou a mostrar sua força e com o apoio da torcida, na manhã deste domingo, 06, aplicou 4 a 1 ‘pra’ cima do Blumenau/SC pela Liga Nacional.

Impecável na primeira etapa, Campo Mourão abriu 3 a 0 com gols de Pedro Carioca, Juninho e Vitor Hugo.

No segundo tempo, logo no início Deivão diminuiu para 3 a 1 e a partir daí o jogo ficou mais truncado, com as duas equipes marcando forte. No final, Tom fez 4 a 1 e definiu o placar na Arena UTFPR.

Bem ajustado no sistema defensivo, nos últimos três jogos o tricolor mourãoense marcou 11 gols e sofreu apenas um. No sábado, dia 12, as 18h00, o Carneirão terá mais um catarinense pela frente, o Tubarão, fora de casa.