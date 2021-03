CM/Futsal enfrenta Palmas pela 2ª rodada do Campeonato Paranaense

Querendo manter os 100% de aproveitamento depois da estreia com vitória por 5 a 3 diante do Marechal, o Campo Mourão Futsal volta a jogar hoje pela segunda rodada do Campeonato Paranaense Série Ouro, em confronto marcado para às 18h00 no ginásio Monsenhor Engelberto, em Palmas, no Sudoeste do Paraná.

O adversário também vem de uma boa vitória na estreia, fora de casa, quando bateu por 3 a 1 o Marreco Futsal em Francisco Beltrão, ingrediente que torna o jogo de hoje ainda mais atrativo e difícil para o carneiro tricolor. “Este é o equilíbrio que encontramos no campeonato paranaense, com certeza o mais competitivo do país. Apesar do menor investimento e de não disputar nenhuma competição nacional, o Palmas mostra que tem qualidade e não é um adversário fácil de vencer, principalmente jogando em casa”, analisa o técnico mourãoense Wesley Szabo, o Alemão.

Com quase todo o elenco à disposição, Alemão não poderá contar para o compromisso de hoje apenas com o pivô goleador Fabinho, que se recupera de lesão no tornozelo. Por outro lado, terá a volta do ala Darici, que fará sua estreia hoje depois de ficar de fora do primeiro jogo.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O apaixonado torcedor do carneiro tricolor poderá assistir o jogo ao vivo pela Integrado Carneiro TV, no canal oficial do Campo Mourão Futsal no YouTube e Facebook, e também na página do Facebook da Objetiva TV, parceira do Campo Mourão Futsal nas transmissões.