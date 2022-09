CM/Futsal enfrenta Marechal Rondon pelo Campeonato Paranaense

Depois da excelente vitória por 3 a 1 sobre o Joinville/SC pelas oitavas de final da Liga Nacional no último sábado, o Campo Mourão Futsal vira a chave e nesta quarta-feira, 14, vai até a região Oeste do Paraná enfrentar o Marechal Rondon, pelo Paranaense Série Ouro.

Com início para às 19h30, para Campo Mourão o duelo vale a ascensão na tabela e perseguição pelo G4. Em sétimo lugar com 27 pontos, o Carneirão precisa vencer para seguir com chances de terminar a primeira fase entre os quatro melhores classificados e passar direto para a terceira fase da competição.

Motivados pela sequência de bons resultados (são quatro vitórias e dois empates nos últimos seis jogos), comissão técnica e jogadores acreditam no desempenho positivo da equipe também na noite de hoje, em Marechal. “Temos a expectativa de fazer um bom jogo, e seguir na crescente de rendimento que estamos tendo nas últimas partidas, e buscar uma vaga no G-4 da competição”, acrescenta o Supervisor, Pedro Machado.

O confronto terá transmissão ao vivo pela Integrado Carneiro TV, nas redes sociais do Campo Mourão Futsal (YouTube e Facebook), a partir das 19h15.