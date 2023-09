CM/Futsal encara o São Miguel neste sábado pelo Paranaense

Terceiro do grupo A com 27 pontos, o Campo Mourão Futsal decide neste sábado, 30, às 20h em São Miguel do Iguaçu (Oeste do Paraná), sua posição final na primeira fase do Paranaense Série Ouro. Se vencer fora de casa, por pelo menos três gols de diferença, o time mourãoense poderá saltar direto para a terceira fase da competição, eliminando um mata-mata, já que os quatro primeiros colocados (dois de cada grupo), terão este direito.

No momento o Foz é o primeiro do grupo com 30 pontos, tendo o Chopinzinho em segundo com 29 e Campo Mourão em terceiro com 27. Contudo, o time da fronteira já realizou todos os seus jogos e nesta última rodada vai apenas testemunhar os desempenhos do Chopinzinho, que recebe o Dois Vizinhos, e do Campo Mourão, que duela com o São Miguel.

Caso ambos vençam (Chopinzinho e Campo Mourão), assumem a primeira e segunda posição, respectivamente. Contudo, Campo Mourão precisará superar o Foz no saldo de gols, para obter a vaga direta, o que torna o desafio ainda maior para o tricolor mourãoense. Foz tem 4 de saldo e Campo Mourão 1.