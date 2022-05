CM/Futsal encara o Santo André, fora de casa, nesta quinta-feira pela LNF

O Campo Mourão Futsal já está em Santo André, onde enfrenta nesta quinta-feira (05), às 20h o Sandro André Intelli pela sexta rodada da Liga Nacional. O time mourãoense está invicto há três rodadas (dois empates e uma vitória) e no último final de semana conquistou sua primeira vitória na competição ao vencer em casa, por 4 a 1, o Atlântico, de Erechim (RS).

Campo Mourão é o 17º colocado com 5 pontos e em caso de resultado positivo contra os paulistas, pode ganhar mais posições na classificação. Já o Santo André é o 11° colocado com sete pontos e vem de derrota para Marreco por 2 a 1, fora de casa, na última rodada.

Para a partida o técnico Gilmar André Teles de Souza, o Giba, não poderá contar ainda com o ala/pivô Tom, que segue em tratamento, mas vive a expectativa do retorno do fixo/ala Dudu, cuja liberação do departamento médico pode ocorrer já para o jogo desta quinta-feira.

O confronto terá transmissão ao vivo pela LNFTv (por streaming), no site da N Sports. Basta ser assinante e acessar a plataforma de transmissão.