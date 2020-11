CM/Futsal encara o Foz pela Liga Paraná

Após um breve descanso (só que não porque teve muito treinamento), o Campo Mourão Futsal volta a jogar nesta sexta-feira (13), contra o Foz Cataratas pela Liga Paraná. O jogo acontece lá na cidade da fronteira, a partir das 20h15.

Antes disso, porém, os atletas do sub-20 também estão em Foz do Iguaçu para enfrentar o time da casa, pelo Paranaense Sub-20, às 17h, no Ginásio Costa Cavalcanti. Na Liga Paraná, o Campo Mourão é o 4º colocado no grupo B, com quatro pontos em 3 jogos. Já o Foz está em 6º, com 7 pontos em cinco jogos.

Após ser eliminado da Liga Nacional, o time mourãoense busca uma vitória para subir na tabela e ficar entre os melhores colocados. Guti e Caio estão fora da partida devido a lesões musculares. Bruninho e Betinho continuam em recuperação pós-cirurgia. O jogo desta sexta-feira treze será transmitido pelo Facebook.