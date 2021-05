CM/Futsal empata com o Minas pela Liga Nacional

Como já era esperado, o Campo Mourão Futsal teve muita dificuldade diante do Minas na tarde desta terça-feira, na Arena UTFPR (Campo Mourão-PR), em mais uma rodada da Liga Nacional. O placar ficou empatado em 1 a 1.

Atual campeão da Copa do Brasil, o time mineiro vinha de três derrotas na LNF e não facilitou a vida do carneiro tricolor. Leozinho abriu o placar para o Minas no final do primeiro tempo. Melhor na partida o jogo todo, Campo Mourão empatou com Selbach na segunda metade da etapa final.

Contudo, mesmo com o domínio da partida, o time mourãoense não conseguiu conquistar sua terceira vitória seguida na Liga. O goleiro Françoar, do Minas, foi o grande nome do jogo fazendo inúmeras defesas difíceis na partida.

O resultado mantém Campo Mourão como líder do grupo C, com 07 pontos em três jogos. Um ponto a mais que Marechal Rondon, que vem em segundo lugar com 06 pontos em três jogos