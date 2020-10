CM/Futsal empata com o Foz e se mantém invicto e líder isolado do grupo

Em jogo de muito equilíbrio, como já era esperado, o Campo Mourão Futsal empatou em 3 x 3 com o Foz do Iguaçu na noite desta quinta-feira (01), na Arena UTFPR (Belin Carolo), em mais uma rodada da primeira fase do Paranaense Chave Ouro.

O JOGO

O time mourãoense chegou a sair na frente, mas logo sofreu o empate e a virada no placar, tendo de correr atrás do resultado de igualdade, que aconteceu ainda antes do final da primeira etapa. No início do segundo tempo Foz voltou ficar na frente, criando dificuldades para equipe do carneiro tricolor, que conseguiu empatar momentos antes do apito final. Os gols mourãoenses foram anotados por Fabinho, Guti e Sionoê.

LIDERANÇA MANTIDA

Com o resultado o Campo Mourão sem mantém invicto e líder do grupo B com 10 pontos em 04 jogos. Já o Foz é o segundo colocado do grupo com 07 pontos em 03 jogos, um a menos que Campo Mourão, que volta à quadra pelo paranaense no dia 07 de outubro, quando recebe o Umuarama. Antes, porém, o mesmo Umuarama vem a Campo Mourão no domingo, dia 04, para o primeiro jogo do returno da Liga Nacional, marcado para às 19h00 também na Aren UTFPR.