CM/Futsal empata com Guarapuava e garante vaga nas quartas do Paranaense

Com empate em 1 a 1 contra o CAD Guarapuava na tarde desta quarta-feira, 02, na Arena UTFPR, o Campo Mourão Futsal garantiu uma vaga nas quartas de finais do Paranaense Série Ouro. No primeiro jogo, realizado na semana passada em Guarapuava, o Carneirão havia vencido por 2 a 1 e apenas um empate bastava no duelo de hoje.

Caio Barros abriu o placar para Campo Mourão aos 32 segundos do início da partida, e Leozinho empatou para o CAD quando faltavam cinco minutos para o final.

Nas quartas de finais o adversário será o Dois Vizinhos (Sudoeste do Paraná), em confronto que a primeira partida deve ser realizada no próximo dia 09 de novembro.