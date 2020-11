CM/Futsal é eliminado na Liga Nacional

A equipe do Campo Mourão Futsal perdeu para o Magnus, na tarde deste sábado e está fora da Liga Nacional. Após um primeiro tempo sem nenhum gol, a equipe do Magnus conseguiu marcar o primeiro, com Rodrigo: Djaelson ainda empatou para o Campo Mourão, mas Leozinho e Pett fecharam o placar em 3 a 1.

No primeiro jogo, em Campo Mourão, ninguém marcou. Os sorocabanos só precisavam de um empate, mas ainda terminaram com a vitória em 3×1. Os goleiros Deivd e Djony foram destaques com belas defesas. Cascavel ou Minas: um dos dois será quem vai enfrentar o Magnus nas quartas de final.

Agora as atenções voltam novamente para os campeonatos estaduais que o Campo Mourão está disputando. A próxima partida será contra o São Miguel, em casa, pela Liga Paranaense. O jogo está previsto para a próxima segunda (09), às 19h30.