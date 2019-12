CM/Futsal contrata atleta com títulos no Brasil e exterior

Campeão Paulista com o São Paulo, tetra campeão carioca defendendo Petrópolis e Botafogo (RJ), campeão gaúcho pela Assoeva (RS), bi campeão mineiro com o Minas Tênis Clube, campeão da Liga Sudeste e da Taça Brasil de Clubes, o fixo Bruno Sarruf Guimarães, o Bruninho é mais um reforço que vestirá o uniforme tricolor do Campo Mourão Futsal em 2020.

Natural de Niterói (RJ) iniciou carreira no Tio Sam, também do Rio, Estado que defendeu ainda o Macaé, além de Botafogo e Petrópolis, onde conquistou os primeiros títulos. Passou pelo Floripa Futsal (SC) e Taubaté (SP), chegando no segundo semestre de 2019 depois de retornar do Square MNK, da Croácia, clube pelo qual sagrou campeão nacional daquele país.

Atleta de muita força e velocidade, o fixo Bruninho esclarece que voltou ao Brasil com objetivo de defender um clube de história como o Campo Mourão e, sobretudo, aumentar sua galeria de títulos. “Muito feliz e honrado em vestir a camisa do Campo Mourão. Com fé em Deus teremos um ano de muitas conquistas”, declara o atleta, que é o oitavo reforço para a temporada 2020.

ELENCO

Agora são 13 atletas confirmados para a próxima temporada, sendo sete reforços. Permaneceram o goleiro Deivd, os alas Luiz Fernando, Ernandes e Betinho, o fixo Caio Barros e o pivô Fabinho. As caras novas são os goleiros Abner (ex-São José) e Renato (ex-Jaclani Futuro), os fixos Dudu (ex-Pato) e Bruninho (ex-Taubaté), o ala Café (ex-Corinthians) e os pivôs Kaique (ex-Toledo) e Sinoê (ex-Marreco).

De acordo com o planejamento de comissão técnica e diretoria faltam apenas duas peças para fechar o elenco, as quais devem ser anunciadas nos próximos dias. E pelo menos um atleta da base deve ser promovido ao time principal.