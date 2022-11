CM/Futsal abre quartas de final do Paranaense contra Dois Vizinhos

Motivado pela classificação às semifinais da Copa Paraná, o Campo Mourão Futsal recebe nesta quarta-feira, 09, às 19h15 na Arena UTFPR (Belin Carolo), o Dois Vizinhos para mais uma importante decisão, agora pelo Paranaense Série Ouro. O duelo válido pelas quartas de finais da competição, é o primeiro de dois confrontos, e também vale vaga nas semifinais do estadual mais disputado do Brasil.

Sem problemas de lesões ou suspensões, Campo Mourão terá força máxima para tentar sair na frente e reverter a vantagem da equipe do sudoeste paranaense, que na primeira fase ficou à frente do tricolor mourãoense. “Nesta fase de mata-mata a gente vive um outro campeonato. Conseguimos preparar bem a equipe para estes dois confrontos e estamos com todos os atletas à disposição. Nesta temporada vencemos eles fora e perdemos em casa, mas podemos conquistar essa vaga. Nós temos que ser competitivos ao extremo para avançar de fase”, argumenta o técnico Juninho.

Os ingressos estão à venda no site do Campo Mourão Futsal (https://campomouraofutsal.com.br/) e na bilheteria do ginásio.

O jogo da volta será realizado no sábado, 12, às 20h30 em Dois Vizinhos. Em caso de dois resultados iguais a decisão será na prorrogação, em que o time do Sudoeste tem a vantagem do empate. Quem vencer uma partida e empatar outra no tempo normal fica com a vaga.