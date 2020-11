CM/Futsal abre quartas de final contra Dois Vizinhos pela Chave Ouro

A equipe do Campo Mourão Futsal enfrenta nesta quinta-feira,o time de Dois Vizinhos, no primeiro duelo das quartas de final do Campeonato Paranaense. O jogo, contra o atual vice-campeão do torneio, acontece a partir das 20h30, na cidade de Dois Vizinhos.

A equipe de Campo Mourão teve um bom desempenho na primeira fase, e tem uma grande expectativa para a classificação para as semifinais. O time vem animado após uma vitória por 6×1 contra o São Miguel, na Liga Paraná. O técnico Wesley Szabo não contará com a presença de Fabinho.

Devido a desgaste muscular, o atleta ficará fora da partida de ida contra o Dois Vizinhos. O restante da equipe estará a disposição do técnico. A partida de volta será no dia 05 de dezembro, sábado, marcada para começar às 19h30, no Ginásio Belin Carolo (Arena UTFPR), em Campo Mourão.

Tanto no jogo desta quinta-feira, quanto o jogo de volta, dia 05, haverá transmissão ao vivo pelo Facebook.