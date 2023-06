Carneirão perde para o Joaçaba pela Liga Nacional na Arena UTFPR

Em mais uma noite desfavorável, o Campo Mourão Futsal foi derrotado por 3 a 2 pelo Joaçaba/SC, em confronto da Liga Nacional. O Carneirão até que iniciou bem a partida, esteve duas vezes a frente do placar, mas cedeu o empate e a virada do time catarinense.

Com a derrota o time mourãoense segue na 20ª colocação com 10 pontos em 12 jogos, e precisa voltar a vencer para seguir com chances de classificação na competição nacional.

O próximo compromisso será na segunda-feira, 03, contra o Atlântico Erechim/RS, vice-líder da LNF com 29 pontos. Em casa, Campo Mourão volta a jogar dia 06, quinta-feira, quando recebe o Cascavel pelo Paranaense Série Ouro.