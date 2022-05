Campo Mourão perde para o Marreco pelo Paranaense de Futsal

Na volta ao Paranaense de Futsal depois de três semanas, o Campo Mourão não teve um bom resultado e foi derrotado na noite dessa terça-feira pelo Marreco, de Francisco Beltrão, por 3 a 2, em jogo equilibrado realizado no sudoeste do Estado.

Com um gol antes do primeiro minuto de jogo, o Marreco tirou o zero do placar com o pivô Capa. Não demorou e Campo Mourão chegou ao empate com o também pivô Maicon, que marcou o seu primeiro gol com a camisa do mais tradicional.

Na volta para a segunda etapa, o Marreco voltou a ficar à frente em chute cruzado do pivô Beltronense André, que tocou em Bruninho, do Campo Mourão, entrando ultrapassando a meta do goleiro Renato. Na cobrança de falta, em finalização certeira, Amadeu ampliou para 3 a 1. Já com o linha-gol em quadra, Douglinhas acertou o ângulo e fez um golaço para Campo Mourão, diminuindo a diferença para 3 a 2.

No domingo (15) o confronto será pela Liga Nacional. O Carneirão recebe na Arena UTFPR (Belin Carolo), o São José (SP), às 11h00 da manhã em jogo da sétima rodada. O adversário é o 12º colocado com 08 pontos, enquanto Campo Mourão é o 18º com 05 pontos.

Os ingressos para o duelo já estão à venda no site do Campo Mourão Futsal e da Tickey, plataforma parceira do tricolor mourãoense para a venda de convites de toda a temporada. Basta acessar https://campomouraofutsal.com.br/ ou https://tickey.com.br/ e garantir o seu lugar na arquibancada ou cadeiras numeradas.