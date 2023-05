Campo Mourão perde em casa para o Pato Branco pelo Paranaense

Em noite de muitos gols desperdiçados, o Campo Mourão Futsal acabou superado pelo Pato por 4 a 2, na Arena UTFPR, pelo campeonato Paranaense Série Ouro.

Com rendimento abaixo do esperado no primeiro tempo, principalmente no aspecto defensivo, o Carneirão até que iniciou bem, mas logo sofreu o primeiro gol. Chegou a empatar com Gui Lima e não demorou a levar segundo. Ainda na etapa inicial, o Pato fez o terceiro e quarto gols em jogadas de contra-ataque, enquanto o tricolor mourãoense perdia várias chances criadas.

Pressionando e melhor na segunda etapa, Guilherme diminuiu para 4 a 2 em chute certeiro de média distância. No sábado, 27, o desafio será de novo pelo paranaense, fora de casa, contra o Ampere na região Sudoeste do Estado.