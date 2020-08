Campo Mourão Futsal prepara o 2º Costelão ao Fogo de Chão

Em celebração a mais um aniversário do Campo Mourão Futsal, fundado em 1971 pela família Tagliari, acontece no próximo dia 06 de setembro o 2º Costelão ao Fogo de Chão promovido pelo clube.

Será servido no Parque de Exposições de Campo Mourão no sistema Drive Tru, onde os convidados retiram sem sair do veículo o kit, que acompanha costela assada, arroz, salada, mandioca e farofa, com toda segurança exigida pelo protocolo de combate à COVID-19.

O diretor de eventos da Associação Campo Mourão Futsal (ACMF), Emerson Simonelli (FOTO), lembra que assim como ocorreu na primeira edição realizada no ano passado, o objetivo é servir a todos uma refeição saborosa e com qualidade. “O kit servirá bem duas pessoas. Estamos trabalhando para fazer um grande evento para toda comunidade. É um prato delicioso, uma costela muito bem preparada por uma equipe voluntária e muito dedicada para fazer o melhor para todas as pessoas e os torcedores do nosso Campo Mourão Futsal”, destaca Simonelli.

Os convites estão sendo vendidos por diretores da ACMF (Associação Campo Mourão Futsal), gestora do clube, ao preço de R$ 50,00. Os kit’s poderão ser retirados a partir das 11h00 de sábado (06) na barraca do Clube da Justiça, no Parque de Exposições.