Campo Mourão Futsal perde em Brasília pela Liga Nacional

Com poucas opções de reposição em razão dos vários desfalques, inclusive do técnico Juninho que não pode ficar no banco de reservas, o Campo Mourão Futsal acabou derrotado por 3 a 0 para o Brasília/DF na noite desta terça-feira, 09, na Capital Federal.

O time do Planalto Central encerrou a primeira etapa vencendo por 2 a 0. No segundo tempo Campo Mourão dominou as ações, mas não conseguiu marcar, e chegou a desperdiçar um pênalti nos cinco minutos finais do jogo, até que já com o linha gol em quadra sofreu o terceiro.

No sábado, 13, Campo Mourão recebe o Taubaté/SP na Arena UTFPR, novamente pela Liga Nacional.