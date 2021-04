Campo Mourão Futsal empata com o Pato pelo Paranaense

Como já era esperado, Campo Mourão e Pato Branco fizeram um jogo bastante disputado na noite desta segunda-feira (05), na Arena UTFPR em Campo Mourão (Centro-Oeste do Paraná), pela terceira rodada do Paranaense Série Ouro. Melhor para os patobranquenses, que empataram a partida quando faltavam 17 segundos para o final.

Como empate o time mourãoense continua na terceira colocação, com cinco pontos em três jogos (dois empates e uma vitória). Cascavel é o primeiro e Dois Vizinhos o terceiro colocado, ambos com seis pontos e um jogo a menos. “Precisamos converter as chances criadas em gols para ter mais tranquilidade e manter regularidade no jogo. Infelizmente sofremos o gol no final e saímos tristes com este resultado”, disse o técnico Wesley Szabo, o Alemão, ao final do jogo.

O JOGO

O pivô Caio Jr abriu o marcador em cobrança de tiro livre no final do primeiro tempo, e fez o seu terceiro gol na competição em três jogos disputados. No inicio da segunda etapa o fixo/ala Tomás fez o segundo gol do carneiro tricolor no jogo, em excelente jogada coletiva. Na metade da etapa final Diego Belém marcou para o Pato, aproveitando passe do ala Felipinho. E na última volta do ponteiro, quando faltavam 17 segundos, Gian Volverine, o goleiro patobranquense conseguiu empatar em chute rasteiro.

O próximo compromisso da equipe mourãoense será no dia 16 de abril, quando enfrenta fora de casa o Chopinzinho, no Sudoeste do Paraná. No dia 27 deste mês recebe o São José dos Pinhais, às 18h00 na Arena UTPF, em jogo adiado da primeira rodada.