Campo Mourão Futsal empata com Jaraguá e segue invicto na Taça Brasil

Campo Mourão segue invicto na Taça Brasil de Futsal, que está sendo realizada em Joinville (SC) desde ontem. Na tarde desta terça-feira (30) o Carneirão empatou em 3 a 3 com o Jaraguá do Sul, num confronto marcado pelo equilíbrio e uma virada espetacular da equipe mourãoense, que perdia por 2 a 0 e conseguiu fazer 3 a 2, mas acabou sofrendo o empate no final.

Douglinhas, Caio Barros e Dudu marcaram para Campo Mourão, que foi a quatro pontos na classificação, com uma vitória e um empate.

Na terceira rodada, que será realizada nesta quarta-feira (31), Campo Mourão enfrenta o Vasco da Gama (RJ), às 18h00, com transmissão ao vivo pelo YouTube da CBFS e na plataforma NSports.