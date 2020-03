Campo Mourão Futsal é vice-campeão do Paranaense Sub20

Final de semana foi de encerramento do Campeonato Paranaense Sub 20. O ano é 2020, mas o torneio é referente a 2019, devido a mudanças no calendário.

O time de Campo Mourão viajou até Foz do Iguaçu e conquistou o vice-campeonato, após bons jogos e uma excelente campanha. O time da casa levou o troféu de primeiro lugar e terá o direito de participar da Taça Brasil.

Segundo Felipe Borba, que é técnico das categorias de base, foram três jogos de alto nível e bastante competitividade, dos quais o Campo Mourão teve um bom desempenho, mas o time da casa levou a melhor.

“O time se portou bem dentro das situações propostas nos três jogos e conseguimos chegar no último jogo com chances reais de ser campeões na categoria. Foram três partidas de muita intensidade e equilíbrio físico e mental, alto nível de competitividade e qualidade técnica e tática.”, avaliou Borba.

Tabela de classificação:

1 Foz do Iguaçu

2 Campo Mourão Futsal

3 Paranavaí

4 Marechal