Campo Mourão Futsal apresenta novo comandante técnico para 2022

O canoense Gilberto André Teles de Souza, o Giba, de 51 anos, é o novo treinador do Campo Mourão Futsal para a próxima temporada. Com praticamente toda carreira como atleta e técnico construída no Rio Grande do Sul, Giba chega com a missão de em 2022, conduzir o clube mais tradicional do Paraná em três importantes competições: Liga Nacional, Copa do Brasil e o Paranaense Série Ouro.

Com currículo enriquecido pelas diversas conquistas, o treinador trará a experiência de quem celebrou títulos em praticamente todas as equipes que defendeu, seja dentro ou fora das quatro linhas.

Como atleta atuou em 1993 e 1994 na Enxuta do Rio Grande do Sul, na época uma das mais importantes e fortes equipes do país, onde foi bicampeão gaúcho; campeão do Circuito Nacional e campeão Sul Brasileiro. De 1996 a 1999 esteve na UPF e ganhou a Taça Eugênio Portilho e a Copa Sul Brasil.

No ano de 2000 se transferiu para a ULBRA, outra grande equipe do cenário nacional naquele período. De 2001 a 2006 foi atleta do Atlântico de Erechim (RS), equipe pela qual conquistou a Copa Sul; Copa Internacional no Paraguai e foi vice-campeão da Liga Nacional. Em 2007 esteve na Cortiana (RS); 2008 Tapejara (RS), 2009 no Pato Futsal (PR) e 2009/10 na ALAF (RS).

Em 2011 iniciou sua carreira como treinador comandando a ADS (RS), em 2012 e 2013 foi treinador da ALAF (RS), quando conquistou a Taça Lupicínio Rodrigues. Em 2014, ainda na ALAF, ganhou a Liga Sul e novamente a Taça Lupicínio Rodrigues. Já em 2015 ganhou a Copa dos Vales e 2016 a Taça Nacional, também com a ALAF. No ano de 2017 foi campeão da Copa Alto Jacuí, pela equipe Tapera (RS). No ano seguinte se transferiu para o Atlântico, de Erechim, e foi vice-campeão da Liga Nacional. Em 2019, com o Atlântico, ganhou a Taça Brasil de Clubes e o Campeonato Gaúcho.

Em 2020 conquistou a Superliga Gaúcha com o Atlântico, e em 2021 a Taça Farroupilha com o Guarany (RS), de onde se transfere para Campo Mourão. “Espero que tenhamos um ano de muito sucesso, e de evolução e aprendizado que é importante também. Grato pela oportunidade de defender as cores do Campo Mourão”, diz Giba, que na noite desta segunda-feira (13), foi apresentado oficialmente pela diretoria do clube em coletiva de imprensa, realizada no Hotel Tonello, em Campo Mourão.

O treinador já está trabalhando na montagem do elenco, sendo que os cinco primeiros nomes que tiveram contratos renovados para o ano que vem (goleiros Angelo, Renato e Ramon, fixo Caio Barros e ala Tom), anunciados na semana passada, foram aprovados por Giba, cujo compromisso neste momento é definir outros atletas de qualidade para completar a equipe.