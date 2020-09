Calendário flexível altera rotina de clubes de futsal

Além do rígido e necessário protocolo exigido para a disputa das competições estaduais (Paranaense Chave Ouro e Liga Paraná), e nacional (LNF), e a busca por bons resultados nas competições em disputa, o Campo Mourão Futsal e as outras 20 equipes da LNF 2020, convivem também com a constante mudança de calendário, provocada por particularidades de clubes, municípios e Estados dos times participantes da Liga, por conta do cumprimento de decretos impostos pela pandemia da COVID-19.

Semanalmente o calendário definido pelas instituições organizadoras das competições sofre alterações, obrigando as equipes a se enquadrarem às necessidades momentâneas. E por isso, para manter o torcedor, imprensa, patrocinadores e parceiros informados sobre os compromissos da equipe, periodicamente o Campo Mourão Futsal informará por meio de seus canais de comunicação (redes sociais, site) um calendário atualizado dos jogos da semana.

Confira os próximos confrontos, cujas datas podem ser alteradas:

20 de setembro, 13:00 – LIGA NACIONAL

ACMF – CAMPO MOURÃO VS JARAGUÁ

23 de setembro, 20:15 – LIGA NACIONAL

ACMF – CAMPO MOURÃO VS ASSOEVA

30 de setembro, 18:00 – LIGA NACIONAL

TUBARÃO VS ACMF – CAMPO MOURÃO

04 de outubro – LIGA NACIONAL

ACMF – CAMPO MOURÃO VS UMUARAMA

7 de outubro, 19:00 – LIGA NACIONAL

JOAÇABA VS ACMF – CAMPO MOURÃO