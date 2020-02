Arbitral define nova fórmula de disputa da Série Ouro e lança mais uma competição estadual

Diretores do Campo Mourão Futsal participaram no último domingo (16) do arbitral da Federação Paranaense de Futebol de Salão, com representantes dos 14 times que integram a Série Ouro em 2020. Realizado em Pato Branco, no Sudoeste do Paraná, a reunião concretizou novidades para a temporada, desde a definição de nova fórmula de disputa, que valerá por dois anos, até premiação em dinheiro para o campeão e vice.

NOVIDADES

Entre as mudanças uma delas diz respeito a impossibilidade dos times que disputam a Liga Nacional contratarem jogadores dos demais times da Série Ouro. Outra definição é a premiação em dinheiro, oriunda de parceria da Federação Paranaense com um apoiador da modalidade. O campeão levará R$ 40 mil e a vaga para disputar a Taça Brasil, enquanto o vice fica com R$ 20 mil e a vaga da Copa do Brasil. E como já aconteceu na temporada passada, não haverá suspensão por cartões amarelos.

PARTICIPANTES

O campeonato terá a participação de 14 agremiações, de várias regiões do Estado: Ampére, Campo Mourão, Cascavel, Dois Vizinhos, Chopinzinho, Foz Cataratas, Marreco, Marechal Futsal, Palmas, Pato Branco, São José dos Pinhais, Siqueira Campos, Toledo e Umuarama

NOVA FÓRMULA DE DISPUTA

Com início previsto para 14 de março, na primeira fase os participantes se enfrentam em turno único, com um total de 13 rodadas. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série Prata. Os outros 12 estarão classificados para a sequência. A segunda fase não contará com os quatro melhores colocados da fase anterior. Eles aguardam os vencedores dos playoffs, que acontecerá na seguinte ordem: 5×12, 6×11, 7×10, 8×9. Os playoffs serão todos em dois jogos, com o time de melhor campanha levando vantagem em caso de prorrogação. Assim, não haverá mais as cobranças de tiros livres.

COPA PARANÁ

Na mesma reunião, em acordo com os dirigentes a Federação Paranaense lançou ainda a Copa Paraná. Competição que será disputada por 32 equipes das séries ouro, prata e bronze em sistema de mata-mata, com premiação por fase.