Alemão deixa o comando técnico do Campo Mourão Futsal

Após três temporadas e meia o técnico Wesley Szabo, o “Alemão”, deixa o comando do Campo Mourão Futsal. Contratado no início da temporada de 2018, o treinador era até então o terceiro mais longevo entre os técnicos da Liga Nacional de Futsal (LNF), com mais de 160 jogos defendendo as cores do carneiro tricolor.

TRAJETÓRIA

Alemão foi peça importante no processo de crescimento e fortalecimento do clube, contribuindo diretamente com a diretoria para o ingresso na LNF, o que ocorreu na temporada 2019. No período que esteve à frente do Campo Mourão, também teve ascensão na carreira, especialmente na primeira temporada do time na Liga Nacional, quando conquistou junto com a equipe o status de melhor estreante da competição.

Por dois anos consecutivos chegou à final da Liga Paraná, sendo campeão em 2020, ano em que ainda chegou à semifinal da Série Ouro do Paranaense de Futsal, ficando com o terceiro lugar. A diretoria do clube mourãoense trabalha agora para encontrar um substituto.