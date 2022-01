Ala Nardinho deixa a Europa para defender o Campo Mourão Futsal

Com nome de artista da música e especialidade para fazer arte com a bola, o ala cearense Ednardo Araújo de Oliveira Gomes, o Nardinho, de 24 anos, é mais um entre as caras novas que vão reforçar o Campo Mourão Futsal nesta temporada.

Nascido em Fortaleza, Nardinho iniciou carreira no popular clube Horizonte, onde ganhou o estadual de 2018, antes de se transferir para o Atlântico de Erechim (RS), clube que permaneceu até 2019 conquistando a Taça Brasil e o Campeonato Gaúcho. Em 2020 e 2021 esteve no continente europeu defendendo o Belenenses de Portugal, de onde se transfere para o Carneiro Tricolor.

“Quero agradecer pela oportunidade de defender essa camisa tão pesada no nosso futsal. Diante do peso da camisa, do trabalho que é feito aí, e do tamanho da torcida, os objetivos são os maiores possíveis. Quero chegar em finais, ganhar títulos e elevar ainda mais o nome do Campo Mourão”, declarou.