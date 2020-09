Libertadores: São Paulo empata com River Plate

O São Paulo empatou em 2 a 2 na noite desta quinta (17) com o River Plate em jogo da 3ª rodada do grupo D da Copa Libertadores disputado no estádio do Morumbi.

O resultado acabou sendo um pouco frustrante para a equipe brasileira, que empatou graças a dois gols contra da equipe argentina, que não disputava uma partida oficial há mais de seis meses. Esta igualdade deixou o Tricolor na terceira posição da sua chave.

GOL CONTRA NO INÍCIO

Com mais ritmo de jogo, a equipe de Fernando Diniz tentou se impor desde o início. E deu impressão de que conseguiria, quando abriu o marcador logo aos 9 minutos. Reinaldo chuta cruzado e a bola desvia em Enzo Pérez, enganando o goleiro Armani.

Mas a partir daí a equipe argentina tomou conta da partida, e não demorou a empatar. Aos 17 minutos Borré recebe sozinho na área para vencer Tiago Volpi.

Com o empate a partida fica mais igual, com o River Plate mostrando muita entrega para superar o longo período de inatividade.

E o esforço da equipe argentina foi premiado aos 34 minutos da etapa final, quando Martínez Quarta encontra o meia Julián Álvarez, que bate bonito para vencer o goleiro são-paulino.

Porém, mais na base da sorte do que da competência, o São Paulo acaba empatando três minutos depois. Reinaldo cruza, Armani defende parcialmente e a bola bate em Angileri, que marca contra.

Agora, o São Paulo buscará a recuperação diante da LDU, em partida realizada na próxima terça (22), no Equador.

