Libertadores: Athletico-PR vence de virada, e Santos empata

No retorno da Libertadores da América, o Athletico-PR venceu o Jorge Wilstermann (Bolívia) por 3 a 2 na noite desta terça-feira (15). O jogo aconteceu no Estádio Félix Caprilles, na cidade boliviana de Cochabamba, que fica a 2.560 metros acima do nível do mar.

As duas equipes estão no equilibrado Grupo C do torneio continental, ao lado do Penãrol (Uruguai) e do Colo-Colo (Chile).

Os donos da casa não jogavam há seis meses por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19) e só retornaram há um mês aos treinos. Com este resultado, o Furacão quebrou o tabu de não conseguir vitórias na altitude.

O Furacão volta a campo na próxima semana, novamente pela Libertadores, diante do Colo-Colo na quarta-feira, às 19h15, na Arena da Baixada. A partida será válida pela quarta rodada do torneio continental. A equipe chilena venceu o Peñarol por 2 a 1 nesta terça-feira, jogando em casa, e também tem seis pontos no Grupo C.

SANTOS EMPATA

Já o Santos empatou sem gols com o Olímpia, nesta terça (15) na Vila Belmiro. Com o resultado, o Peixe perdeu os 100% de aproveitamento, chegou a 7 pontos e segue líder do Grupo G da Libertadores. A equipe paraguaia soma 5 pontos e ocupa a segunda colocação.

Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Delfín, quinta-feira (24), às 19h15, no Estádio Jocay, em Manta (Equador). O Olímpia pega o Defensa y Justicia, na quarta-feira (23), às 19h15, no Estádio Noberto Tomaghello (Argentina).

Agência Brasil