Goleada marca rodada da 3ª Copa Comcam

A terceira rodada da 3ª Copa Comcam/SIcredi neste domingo (15), foi marcada por uma goleada na região. Jogando em casa, a equipe de Terra Boa fez bonito derrotando o time de Farol por 6 a 2. A torcida compareceu em peso no estádio para assistir de perto a vitória do time terraboense, que foi vice campeão da Copa no ano passado.

Com um jogo a menos neste fim de semana – partida entre Ubiratã e Peabiru, que foi transferida para o próximo dia 22 deste mês -, esta rodada teve um total de 18 gols. O placar geral da rodada ficou da seguinte forma: Grupo A – Fênix 1 x 1 Luiziana e Iretama 1 x 0 Barbosa Ferraz; Grupo B – Goioerê 0 X 1 Moreira Sales e Iretama 1 x 0 Barbosa Ferraz; Grupo C – Terra Boa 6 x 2 Farol e Boa Esperança 0 x 2 Engenheiro Beltrão; e Grupo D – Roncador 0 x 2 Corumbataí do Sul e Araruna 3 x 0 Campo Mourão.

“A Copa Comcam/Sicredi completou a sua terceira rodada fazendo bonito, com as equipes bastantes disciplinadas, procurando só mesmo jogar futebol dentro de campo”, elogiou o presidente da Comcam, Haroldo Duarte, o Baco, prefeito de Ubiratã.

A terceira edição da Copa Comcam/Sicredi tem recorde de participantes este ano: 16 equipes. Estão participando do campeonato os municípios de Araruna; Barbosa Ferraz; Boa Esperança; Campo Mourão; Corumbataí do Sul; Engenheiro Beltrão; Farol; Fênix; Goioerê; Iretama; Luiziana; Moreira Sales; Peabiru; Terra Boa; Roncador; e Ubiratã.

A premiação total será no valor de R$ 24 mil do 1º ao 4º lugar, artilheiro, goleiro menos vazado, e técnico campeão. O 1º Lugar receberá R$ 12.000,00 + troféus e medalhas; 2º Lugar: R$ 6.000,00 + troféus e medalhas; 3º Lugar: R$ 3.600,00 + troféus e medalhas; 4º Lugar: R$ 2.400,00 + troféus e medalhas; Artilheiro: R$ 500,00 + troféu; Goleiro menos vazado: R$ 500,00 + troféu; e Técnico campeão: R$ 500,00.

CLASSIFICAÇÃO

A classificação é a seguinte: Grupo A: Luiziana lidera a ponta da tabela com 7 pontos, Fênix aparece em 2º (5); Iretama 3º (3) e Barbosa Ferraz 4º (1). Grupo B: mesmo com um jogo a menos Ubiratã continua na ponta com 6 pontos (pelo saldo de gols); Moreira Sales 2º (6); Goioerê 3º (3); e Peabiru 4º, sem nenhum ponto ainda. Grupo C: Engenheiro Beltrão lidera com 7 pontos; Terra Boa 2º (6); Farol 3º (4) e Boa Esperança 4º, com nenhum ponto até o momento. Por fim, no grupo D, Araruna segue em 1º, com 7 pontos; Corumbataí do Sul 2º (5); Campo Mourão 3º (2); e Roncador 4º, com 1 ponto.

PLACAR GERAL

Grupo A

Fênix 1 x 1 Luiziana

Iretama 1 x 0 Barbosa Ferraz

Grupo B

Goioerê 0 X 1 Moreira Sales

Grupo C

Terra Boa 6 x 2 Farol

Boa Esperança 0 x 2 Engenheiro Beltrão

Grupo D

Roncador 0 x 2 Corumbataí do Sul

Araruna 3 x 0 Campo Mourão