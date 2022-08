Flamengo e Corinthians avançam na Copa do Brasil

Com um golaço de Pedro, de bicicleta, o Flamengo foi até a Arena da Baixada, em Curitiba, e derrotou o Athletico-PR por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (17), para se garantir nas semifinais da Copa do Brasil.

Outro que garantiu a vaga para a próxima fase da competição foi o Corinthians, ao golear o Atlético/GO, por 4 a 1, na Neo Química Arena, em São Paulo. Na ida, o Timão havia sido derrotado por 2 a 0.

O adversário nas semifinais será o Fluminense. O Flu se classificou ao empatar em 2 a 2 com o Fortaleza: na ida tinha vencido por 1 a 0.

.

FLA X FURACÃO

Após um empate sem gols na partida de ida, no estádio do Maracanã, tanto o Rubro-Negro quanto o Furacão se esforçaram muito em busca da vitória. Mas, em um jogo muito disputado, as jogadas ríspidas se multiplicaram. Porém, com o passar do tempo, a equipe de Dorival Júnior passou a dominar na base da maior qualidade técnica.

O placar permaneceu inalterado até o início da etapa final, quando, aos 11 minutos, o lateral Rodinei foi até a linha de fundo e cruzou na medida para o atacante Pedro acertar uma bela bicicleta.

Com a classificação sobre o Furacão, Rubro-Negro enfrenta na próxima fase quem passar no confronto de hoje, entre São Paulo e América-MG. Na ida, no Morumbi, o Tricolor bateu o Coelho por 1 a 0.

Agora o Flamengo se concentra no Brasileiro, competição na qual visita o Palmeiras no próximo domingo (21). No mesmo dia o Athletico-PR recebe o Atlético-MG em Curitiba.