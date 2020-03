Festa e ‘chuva’ de gols marcam abertura da 3ª Copa Comcam

A abertura da 3ª Copa Comcam/Sicredi, neste domingo (1º), foi marcada por muita festa nos municípios da Comcam onde ocorreram os jogos e uma verdadeira ‘chuva de gols’: 23 no total, média de 2,8 gols por partida. Os jogos foram marcados também pela boa presença de público nos estádios.

Em Engenheiro Beltrão, por exemplo, nem mesmo o sol forte afastou os torcedores da arquibancada. O estádio da cidade, aliás, recebeu um preparo especial para abertura da Copa, e o time de casa fez seu dever, vencendo Terra Boa por 2 a 0. “Estamos felizes por ter iniciado o campeonato com esta importante vitória”, falou o prefeito anfitrião, Rogério Rigueti, ao comentar que o esporte tem o poder de união e transformação da sociedade. “Toda equipe está de parabéns”, acrescentou.

Os resultados completos desta 1ª rodada ficaram da seguinte forma: Grupo A – Barbosa Ferraz 1 x 1 Fênix e Luiziana 3 x 1 Iretama-; Grupo B – Moreira Sales 3 x 1 Peabiru e Ubiratã 3 x 1 Goioerê-; Grupo C – Engenheiro Beltrão 2 x 0 Terra Boa e Farol 2 x 1 Boa Esperança-; e Grupo (D) -Araruna 2 x 0 Roncador e Campo Mourão 1 x 1 Corumbataí do Sul.

Classificação

A classificação até o momento é a seguinte: Grupo A: Luiziana lidera a ponta da tabela com 3 pontos, Barbosa Ferraz aparece em 2º; Fênix (3º) e Iretama (4º). Grupo B: 1º Moreira Sales com 3 pontos lidera; Ubiratã (2º); Goioerê (3º); e Peabiru (4º). Grupo C: Engenheiro Beltrão (1º, com 3 pontos); Farol (2º); Boa Esperança (3º); e Terra Boa (4º). E Grupo D: Araruna (1º, com 3 pontos); Corumbataí do Sul (2º); Campo Mourão (3º); e Roncador (4º).

A COPA

A 3ª Copa Comcam/Sicredi tem este ano recorde de equipes participantes: 16 ao todo. Estão participando os municípios de Araruna; Barbosa Ferraz; Boa Esperança; Campo Mourão; Corumbataí do Sul; Engenheiro Beltrão; Farol; Fênix; Goioerê; Iretama; Luiziana; Moreira Sales; Peabiru; Terra Boa; Roncador; e Ubiratã.

A premiação total este ano será no valor de R$ 24 mil divididos às equipes. Haverá premiações do 1º ao 4º lugar mais troféus e medalhas, e ao artilheiro, goleiro menos vazado, e técnico campeão. A premiação é a seguinte: 1º Lugar: R$ 12.000,00 + troféus e medalhas; 2º Lugar: R$ 6.000,00 + troféus e medalhas; 3º Lugar: R$ 3.600,00 + troféus e medalhas; 4º Lugar: R$ 2.400,00 + troféus e medalhas; Artilheiro: R$ 500,00 + troféu; Goleiro menos vazado: R$ 500,00 + troféu; e Técnico campeão: R$ 500,00.

Placar Geral

Grupo A

Barbosa Ferraz 1 x 1 Fênix

Luiziana 3 x 1 Iretama

Grupo B

Moreira Sales 3 x 1 Peabiru

Ubiratã 3 x 1 Goioerê

Grupo C

Engenheiro Beltrão 2 x 0 Terra Boa

Farol 2 x 1 Boa Esperança

Grupo (D)

Araruna 2 x 0 Roncador

Campo Mourão 1 x 1 Corumbataí do Sul