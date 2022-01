Eliminatórias: Brasil encara Equador que ainda luta por vaga na Copa

Já classificada para a Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira enfrenta o Equador às 18h (horádio de Brasília) desta quinta-feira (27), na capital Quito, em jogo da 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O adversário ainda busca garantir vaga no Mundial deste ano: ocupa a terceira posição, com 23 pontos. Já o Brasil, primeiro na tabela, soma 35, seguido pela Argentina, com 29 pontos.

Para o primeiro compromisso do ano, o técnico Tite afirmou que poderá haver mudanças na escalação do time, mas certo mesmo será a presença em campo do trio de ataque – Raphinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior – relacionado contra a Argentina no ano passado.

“O tripé da frente, dos homens de lado, como a equipe se moldou e se adaptou bem, vai ser mantido sim. Com Vinicius, Raphinha, Cunha e a gente ter essas amostragens, essa sequência que vai se mostrando. Do meio para trás, a estrutura e o posicionamento ele se mantém”, afirmou Tite em coletiva.

Uma das novidades em campo nesta noite pode ser a presença do meia-atacante Philippe Coutinho após hiato de um ano e meio sem jogar na seleção. Recém-chegado ao Aston Villa (Inglaterra), o brasileiro mostrou a boa forma física já na estreia com a camisa do clube no último dia 15, pelo campeonato inglês. Coutinho fez a diferença na campanha do escrete canarinho na classificação para a última edição da Copa do Mundo, na Rússia, em 2018.

O Brasil deve entrar em campo com Alisson, Emerson Royal, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Philippe Coutinho; Raphinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.