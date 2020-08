Coritiba e Athletico decidem Estadual no Couto Pereira

Nesta quarta-feira (05), a partir das 20h (horário de Brasília), Coritiba e Athletico fazem o clássico decisivo do Campeonato Paranaense de 2020, no estádio Couto Pereira.

Após vencer a partida de ida por 1 a 0, o Furacão joga pelo empate nesta quarta. Já o Coritiba terá que vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. No caso de terminar os 90 minutos com uma vantagem de pelo menos dois gols, o Coxa leva a taça pra casa.

Esta é a 19ª oportunidade na qual Coritiba e Athletico decidem o estadual. Nas 18 finais anteriores, cada clube triunfou nove vezes. No geral, o Coxa busca seu 39° título do Campeonato Paranaense. Já o Athletico quer o 26° caneco estadual e o tricampeonato consecutivo. No histórico do confronto independente de competição, o Coritiba leva vantagem. Ele tem 147 vitórias contra 120 derrotas. Os times já empataram 114 vezes.

Em relação à equipe, o técnico Eduardo Barroca, do Coritiba, deve repetir o time da primeira final: Alex Muralha; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Nathan Silva, Matheus Galdezani e Gabriel; Rafinha, Robson e Igor Jesus.

Do lado do Furacão, a dúvida é o atacante Guilherme Bissoli. Depois de sofrer um edema na coxa esquerda, ele foi substituído no primeiro jogo. Mas deve participar da partida de logo mais. Assim, a equipe do técnico Dorival Júnior deve formar com: Santos; Adriano, Thiago Heleno, Lucas Halter e Abner; Wellington, Léo Cittadini e Marquinhos Gabriel; Nikão, Carlos Eduardo e Bissoli (Vitinho).

Agência Brasil