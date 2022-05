Copa Comcam tem jogo entre times mourãoenses neste domingo

Com a disputa de três jogos terá sequência neste domingo a Copa Comcam Grupo ABL. Uma das partidas será no estádio Roberto Brzezinski, entre as equipes do Holanda e Grêmio Mourãoense, a partir das 15h30.

O confronto marca a estreia do Holanda, que teve jogos adiados nas duas primeiras rodadas. Já o Engenheiro Beltrão, com 100% de aproveitamento, joga em Boa Esperança para assumir a liderança isolada, caso vença.

O time beltrãoense soma seis pontos ao lado do Peabiru, que folga na rodada de hoje. Na outra partida do domingo, o Luiziana recebe o Quinta do Sol para tentar se reabilitar da derrota para o Beltrão no domingo passado.