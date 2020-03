Copa Comcam chega neste domingo a sua 3ª rodada

A 3ª Copa Comcam/Sicredi segue movimentando o futebol amador na Comcam. E neste domingo (15), o campeonato chega a sua 3ª rodada com oito jogos em cidades da região. “É um orgulho fazer parte da Copa Comcam/Sicredi”, falou o presidente da Comcam, Haroldo Duarte, o Baco, prefeito de Ubiratã, que participa do evento desde a sua primeira edição, em 2018.

Os duelos deste domingo são: Iretama x Barbosa Ferraz; Fênix x Luiziana; Ubiratã x Peabiru; Goioerê x Moreira Sales; Terra Boa x Farol; Boa Esperança x Engenheiro Beltrão; Roncador x Corumbataí do Sul; e Araruna x Campo Mourão. Os jogos têm início às 15h45.

Parceria entre a empresa Viação Garcia com a Comcam está possibilitando o transporte dos atletas para os jogos com conforto e segurança sem custos aos municípios participantes. “Os municípios podem ficar despreocupados com gastos com transporte”, falou o prefeito de Barbosa Ferraz, Edenilson Miliossi, ex-presidente da Comcam, que conseguiu o patrocínio.

A 3ª Copa Comcam/Sicredi vem demonstrando um alto nível técnico das equipes com muitos gols a cada rodada. A torcida também vem comparecendo em peso aos estádios em apoio aos seus times. “Isso demonstra o poder de união e confraternização do esporte”, falou Baco, ao comentar que famílias inteiras vão aos estádios assistir aos jogos.

Estão participando da Copa 2020 os municípios de Araruna; Barbosa Ferraz; Boa Esperança; Campo Mourão; Corumbataí do Sul; Engenheiro Beltrão; Farol; Fênix; Goioerê; Iretama; Luiziana; Moreira Sales; Peabiru; Terra Boa; Roncador; e Ubiratã. Passarão de fase os dois primeiros colocados de cada grupo com cada grupo se enfrentando posteriormente. O Grupo A enfrenta o Grupo D e Grupo B o Grupo C. O 1º turno terá seis rodadas com previsão de término no dia 19 de abril.

O campeonato fará este ano a premiação total no valor de R$ 24 mil, valor que será dividido entre as equipes. Haverá premiações do 1º ao 4º lugar mais troféus e medalhas, e ao artilheiro, goleiro menos vazado, e técnico campeão. A premiação é a seguinte: 1º Lugar: R$ 12.000,00 + troféus e medalhas; 2º Lugar: R$ 6.000,00 + troféus e medalhas; 3º Lugar: R$ 3.600,00 + troféus e medalhas; 4º Lugar: R$ 2.400,00 + troféus e medalhas; Artilheiro: R$ 500,00 + troféu; Goleiro menos vazado: R$ 500,00 + troféu; e Técnico campeão: R$ 500,00.

JOGOS DA 3ª RODADA

Em Iretama

Iretama x Barbosa Ferraz

Em Fênix

Fênix x Luiziana

Em Ubiratã

Ubiratã x Peabiru

Em Goioerê

Goioerê x Moreira Sales

Em terra Boa

Terra Boa x Farol

Em Boa Esperança

Boa Esperança x Engenheiro Beltrão

Em Roncador

Roncador x Corumbataí do Sul

Em Araruna

Araruna x Campo Mourão