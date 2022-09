Copa Comcam define finalistas neste domingo

Os times de Engenheiro Beltrão, Quinta do Sol, Luiziana e Holanda Fecam entram em campo neste domingo (11), com um único objetivo: a classificação para a fase final da 3ª Copa Comcam Grupo ABL. Os confrontos serão a partir das 15h30.

A equipe de Engenheiro recebe Quinta do Sol em casa. No jogo de ida perdeu por 1 a 0 para o adversário. Para o time beltrãoense, somente a vitória por dois gols de diferença importa. A vitória por apenas um gol leva a decisão para as penalidades. O empate classifica Quinta do Sol.

O outro confronto será entre Luiziana F.C. e Holanda/Fecam. O time luizianense além de jogar em casa, entra em campo com boa vantagem construída no domingo passado, em Campo Mourão, quando venceu por 2 a 0.

Com isso, poderá perder por até 1 um gol de diferença que mesmo assim se classifica para a final. A equipe de Campo Mourão, para passar para próxima fase, precisa vencer por 3 gols de diferença ou devolver 2 de diferença para levar a disputa para as penalidades.