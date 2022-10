Festival de Xadrez escolar reúne mais de 150 enxadristas em Campo Mourão

A Associação Mourãoense de Xadrez (AMX) com o apoio da Fundação de Esportes de Campo Mourão, Secretaria de Educação e patrocinadores, promoveu no último sábado, o Festival Mourãoense de Xadrez Escolar, evento que contou com a participação de cerca de 150 crianças na Escola Municipal Gurilândia.

O presidente da AMX, Adriano Bueno, que encerra seu mandato na diretoria no próximo sábado, agradeceu a Fundação de Esportes, Secretaria de Educação, imprensa e patrocinadores por todo o apoio. “Desde que começamos esse projeto, em 2017 com o fundador Jheneyson Denis, eu como vice-presidente sabia do potencial do município de Campo Mourão e esse evento superou as expectativas na participação e no nível técnico dos atletas”, disse ele.

Bueno destacou também os relevantes resultados alcançados durante ano. “Tivemos conquistas estaduais e nacionais e agora temos aqui novos talentos surgindo. Campo Mourão é um celeiro de talentos do xadrez nacional e atualmente mais de 350 crianças fazem xadrez na rede pública. É um trabalho de equipe que teve a contribuição de diversas pessoas, começando com a Silvana Casali que fez o xadrez Escolar crescer no início dos anos 2000, e os demais presidentes e diretores da AMX que me precederam e que tenho certeza que vai continuar forte com os demais membros da nova diretoria que devem ser eleitos. Só tenho a agradecer o trabalho de todos”, afirmou.

A técnica de alto rendimento da AMX, Janaíne Tonette ficou encantada com o evento e com o surgimento de novos talentos, reforçando que isso já se reflete em resultados em Jogos Oficiais do Paraná e em competições nacionais.

Segundo o coordenador de xadrez escolar da AMX, o servidor e professor municipal, Loan da Mata, esse evento superou todas as expectativas e isso só foi possível graças ao grande envolvimento dos pais que acompanharam seus filhos, das escolas que possuem o projeto, do poder público e de todos os amigos apoiadores.

Os pais puderam ficar nas arquibancadas, numa tarde de apoio aos filhos nas derrotas e vitórias. E não pensem que no xadrez o público não tem torcida, em um dos momentos mais disputados e tensos do torneio os pais, atletas e presentes aplaudiram freneticamente a talentosa atleta do Colégio Cívico Militar Marechal Rondon, Rafaela Roeder Castanha, numa vitória disputadíssima no limite do temp, demonstrando que a estratégia do tabuleiro pode contagiar até adultos.

O xadrez mourãoense conta com apoio da Bit Control, DH Engenharia, Marcovic Loteamentos, Coamo Agroindustrial Cooperativa e Centro Universitário Integrado.

No Projeto Nota 10, os patrocinadores são a Livraria Papelão, Ponce, Laboratório São Lucas, Cia Cell Case, Amo Livros, Marujo Sport, Esporte Land, Brinquedolândia, Pet Center e Clínica odontológica Tânia Trombini, além do apoio do Programa Campo Mourão + atleta, Município de Campo Mourão, Secretária Municipal de Educação e Fundação de Esportes (Fecam).